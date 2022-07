14eme étape : Vingegaard a résisté, Geschke a grappillé… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

14eme étape - Saint-Etienne-Mende (192,5km) - Samedi 16 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Jonas Vingegaard a dû s’employer ! S’il était attendu que Tadej Pogacar tente quelque chose dans la Montée Jalabert, le Danois a principalement été surpris quand son rival a placé un démarrage dans les premiers kilomètres de l’étape, sans doute inspiré par le coup de Laurent Jalabert en 1995 sur la route de Mende. Toutefois, comme lors de la montée de l’Alpe d’Huez, le leader du classement général s’est borné à suivre Tadej Pogacar dans une attitude logiquement défensive.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Pour une fois, Wout Van Aert n’a pas fait la chasse aux points sur cette 14eme étape. Le maillot vert a, cette fois, joué le rôle de l’équipier modèle pour Jonas Vingegaard, imposant un tempo soutenu au peloton une fois que ce dernier a été reformé. De toute façon, avec plus du double de points par rapport à son dauphin Tadej Pogacar, Wout Van Aert peut voir venir.



Maillot à pois : Simon Geschke (ALL/Cofidis)



Il l’avait dit, il a tenu parole. Simon Geschke a su se glisser dans l’échappée qui a marqué cette 14eme étape. L’Allemand a profité de l’occasion pour prendre trois points afin de renforcer autant que possible son maillot à pois. Alors qu’il n’y aura que quatre points au maximum à prendre ce dimanche vers Carcassonne, Simon Geschke est assuré d’entrer dans les Pyrénées avec le maillot à pois, comptant désormais sept longueurs d’avance sur Louis Meintjes.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Tadej Pogacar est déterminé à tout tenter pour reprendre le maillot jaune. Le double tentant du titre a été très actif aux deux extrémités du parcours. S’il a fait trembler Jonas Vingegaard au départ, il n’a jamais pu le décrocher dans le final et cette Montée Jalabert qu’il n’avait pas reconnu avant le Tour de France. Les Pyrénées seront le juge de paix de cette Grande Boucle.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Si, avec trois coureurs dans l’échappée, les équipes Bora-Hansgrohe et EF Education-Easypost ont réalisé une belle performance d’ensemble ce samedi à Mende, la formation Ineos Grenadiers garde la main au classement par équipes et a même consolidé sa première place face à l’équipe Jumbo-Visma.



Combatif du jour : Michael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco)



A l’attaque dès les premiers hectomètres de l’étape, partie prenante de l’échappée ayant marqué cette 14eme étape puis à nouveau offensif dans le final jusqu’à aller chercher la victoire, Michael Matthews a marqué de son empreinte cette étape. Le voir remporter le prix de la combativité est d’une logique implacable.