14eme étape : La montée Jalabert attend les coureurs

Le Tour de France va reprendre un peu d’altitude dans le Massif Central. De plus, les coureurs vont retrouver un véritable classique du côté de Mende. Une 14eme étape, lancée depuis les abords du Stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, qui pourrait voir une échappée prendre très vite le large. En effet, après quasiment six kilomètres essentiellement en descente jusqu’à Firminy, la Côte de Saint-Just-Malmont (7,7km à 3,9% de moyenne) pourrait permettre aux courageux de prendre la poudre d’escampette avant une section d’une cinquantaine de kilomètres durant laquelle il y aura peu de moments de répit. Après la Côte de Châtaigner (2,6km à 7,3% de moyenne), le sprint intermédiaire d’Yssingeaux permettra de distribuer des points pour le maillot vert relativement tôt durant cette étape. Une fois Rosières traversée, les coureurs pourront souffler sur la route du Puy-en-Velay. Il sera alors temps de faire face à un long faux-plat montant de quasiment 25 kilomètres pour rejoindre Le Bouchet-Saint-Nicolas.

Un final propice aux attaques

A l’issue d’une descente vers Le Nouveau Monde, la Côte de Grandrieu (6,3km à 4,1% de moyenne) puis la Côte de la Fage (4,2km à 6% de moyenne) s’enchaîneront en l’espace de 30 kilomètres. Il sera alors temps de plonger vers Mende le long d’une descente longue de 24 kilomètres. Un moment de récupération qui ne sera pas de trop avant le juge de paix de cette 14eme étape. En effet la Côte de la Croix-Neuve (3km à 10,2% de moyenne) se dressera devant les coureurs, la ligne d’arrivée étant tracé 1500m après le sommet, sur la piste de l’aérodrome. Une montée rendue célèbre en 1995 par Laurent Jalabert, qui s’y était imposé en solitaire et qui lui a depuis donné son nom. Si l’échappée a pris suffisamment de large sur le peloton, ces pentes régulières permettront aux plus forts de faire la décision. Une ascension qui pourrait également donner des idées à certains afin de reprendre du temps au classement général, avec Tadej Pogacar qui n’a pas exclu cette possibilité afin de mettre en difficulté Jonas Vingegaard.