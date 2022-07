13eme étape : Van Aert insatiable, Vingegaard tranquille… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

13eme étape - Le Bourg d’Oisans-Saint-Etienne (192,6km) - Vendredi 15 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Après deux étapes de folie dans les Alpes, qui ont redessiné la hiérarchie de ce Tour de France, Jonas Vingegaard a pu tranquillement profiter de son maillot jaune lors de cette 13eme étape. Son équipe Jumbo-Visma n’a pas été mise à contribution outre-mesure et le Danois a pu passer toute la journée bien au chaud dans le peloton.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



Wout Van Aert est décidément insatiable ! Si l’échappée a pu prendre le maximum de points au sprint intermédiaire et à l’arrivée, le porteur du maillot vert a mis un point d’honneur à devancer ses rivaux à chaque fois. Bien aidé par Christophe Laporte en milieu d’étape, le porteur du maillot vert a devancé le champion de France Florian Sénéchal à Saint-Etienne. Des efforts qui permettent à Wout Van Aert de compter désormais 169 points d’avance sur Tadej Pogacar et 178 sur Fabio Jakobsen.



Maillot à pois : Simon Geschke (ALL/Cofidis)



Avec un maximum de neuf points à prendre et aucun candidat au maillot à pois dans l’échappée, Simon Geschke pourra porter sa tenue une journée de plus, lui qui considère cela comme un bonus à la sortie des Alpes.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



A l’attaque sur les pentes de l’Alpe d’Huez, le porteur du maillot blanc a également profité de cette journée « de transition » pour rester bien sagement au cœur du peloton. Le temps de la bataille pour le classement général n’est pas encore venu pour le double tenant du titre.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Si la formation Trek-Segafredo a remporté l’étape avec Mads Pedersen, c’est l’équipe Bahrain Victorious qui fait le meilleur résultat d’ensemble. Au jeu des cassures dans le peloton, Fred Wright, Luis Leon Sanchez et Damiano Caruso permettent à la formation bahreïnie de briller. Toutefois, Ineos Grenadiers fait une très bonne affaire grâce à Filippo Ganna, reprenant plus de cinq minutes à l’équipe Jumbo-Visma.



Combatif du jour : Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo)



Premier attaquant du jour et maître d’œuvre de l’échappée qui a animé cette 13eme étape, Mads Pedersen a conclu son festival avec la victoire d’étape. L’ancien champion du monde, au four et au moulin toute la journée, a recueilli sans peine les suffrages du jury.