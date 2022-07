13eme étape : Une bataille entré échappés et peloton s’annonce

Le peloton va pouvoir souffler. Après deux étapes intenses dans les Alpes, le Tour de France va laisser le premier grand massif derrière lui. Au Bourg d’Oisans, c’est-à-dire au pied de la montée de l’Alpe d’Huez, les coureurs encore en lice vont rallier Saint-Etienne au travers d’une 13eme étape au parcours long de 192,6 kilomètres. Une première partie de course qui sera essentiellement en descente, de quoi permettre au peloton d’y aller assez tranquillement et aux candidats à une échappée de profiter d’un potentiel bon de sortie. Une fois Vizille atteinte, après un peu plus de 27 kilomètres, la route va se cabrer pour la Côte de Brié (2,4km à 6,9% de moyenne, classée en 3eme catégorie. Les coureurs vont alors plonger vers Grenoble pour une portion légèrement supérieure à 30 kilomètres de plat.

Une dernière côte en fin d'étape pour changer la donne

Une fois Tullins-Fures traversé, le Col de Parménie (5,1km à 6,6% de moyenne) classé en 2eme catégorie, sera au programme. Une fois cette ascension avalée, le sprint intermédiaire de La Côte-Saint-André, situé au kilomètre 101,6, permettra aux sprinteurs de se chauffer avant l’arrivée. Toutefois, avant cela, la Côte de Saint-Romain-en-Gal (6,6km à 4,5% de moyenne) pourrait chambouler les plans. En faux-plat montant pendant 20 kilomètres, le final de cette 13eme étape sera ensuite en légère descente pour rallier Saint-Etienne, avec la ligne d’arrivée qui sera tracée à proximité du Stade Geoffroy-Guichard. Trois ans après la chevauchée de Thomas De Gendt, suivi par Thibaut Pinot et un Julian Alaphilippe qui avait alors repris le maillot jaune à Giulio Ciccone, le scenario de cette étape est incertain.