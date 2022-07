13eme étape : Premier succès sur un Grand Tour pour Mads Pedersen

💥 Lourde chute de Caleb Ewan ! Le sprinteur australien 🇦🇺 est reparti 👊 #TDF2022

Simmons a roulé pour Pedersen

Pedersen a bien manœuvré

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

13eme étape - Le Bourg d’Oisans-Saint-Etienne (192,6km) - Vendredi 15 juillet 2022

Classement général après 13 étapes (sur 21)

Le Danemark est décidément à l’honneur sur le Tour de France 2022 ! Après le départ de Copenhague puis les succès d’étape de Magnus Cort Nielsen et Jonas Vingegaard, c’est Mads Pedersen qui a eu droit aux honneurs ce vendredi. Alors qu’un duel entre une échappée et le peloton s’annonçait entre Le Bourg d’Oisans et Saint-Etienne, l’ancien champion du monde a tout donné pour qu’un petit groupe puisse prendre la poudre d’escampette. Premier attaquant du jour, le coureur de l’équipe Trek-Segafredo a toutefois dû attendre un peu pour former le bon coup de cette 13eme étape de la Grande Boucle. En effet, dans une première heure de course une nouvelle fois échevelée, avec une moyenne supérieure à 50 km/h sur un terrain essentiellement en descente, Mads Pedersen a su joindre ses forces à Filippo Ganna, Stefan Küng et Matteo Jorgenson, sortis du peloton au pied de la Côte de Brié. Accompagné d’Hugo Houle, Fred Wright et de son coéquipier Quinn Simmons, Mads Pedersen a su faire la jonction peu après la traversée de Grenoble. De son côté, Owain Doull a tenté de « faire le jump » en solitaire mais, après de longs kilomètres en « chasse-patate », le Britannique a coupé son effort et réintégré le peloton. Le groupe de sept coureurs nouvellement formé a alors su collaborer et n’a pas hésité à réduire l’allure quand Matteo Jorgenson a été ralenti par une crevaison.Le peloton, emmené principalement par l’équipe Lotto-Soudal afin de favoriser les chances de Caleb Ewan, a essayé de garder l’écart sous contrôle, sous les deux minutes. Toutefois, le vent a provoqué à plusieurs reprises des cassures qui ont désorganisé cet effort. Malgré un Fabio Jakobsen en difficulté sur ce parcours vallonné, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl n’a pas hésité à venir prêter main forte en tête du peloton. A l’occasion du sprint intermédiaire de La Côte-Saint-André, Wout Van Aert n’a pas laissé passer l’opportunité de gratter quelques points supplémentaires pour son maillot vert. Pour l’échappée, souvent emmenée par un Quinn Simmons dévoué à son coéquipier Mads Pedersen, le destin de cette étape a basculé à un peu plus de 70 kilomètres de l’arrivée. Dans un virage à gauche, Caleb Ewan a touché la roue arrière d’un de ses coéquipiers puis est allé au sol. Le sprinteur australien a pris le temps de retrouver ses esprits mais, après avoir essayé de recoller au peloton avec plusieurs autres membres de l’équipe Lotto-Soudal, « Pocket Rocket » s’est avoué vaincu. Avec aucune équipe de sprinteurs en place pour rouler, le peloton a réduit l’allure et l’écart a très vite dépassé les trois minutes. A un peu moins de 50 kilomètres du but, après avoir beaucoup roulé, Quinn Simmons a levé le pied et laissé ses six compères d’échappée partir seuls. Peu après, face à l’urgence de la situation, l’équipe BikeExchange-Jayco s’est mise en route afin de tout faire pour revenir sur l’échappée.Toutefois, l’écart n’a pas fondu dans des proportions exceptionnelles et, à un peu plus de dix kilomètres du but, les coéquipiers de Dylan Groenewegen ont baissé pavillon, signant la victoire de l’échappée face au peloton. Si la collaboration était parfaite dans le groupe de tête, Mads Pedersen a profité d’un faux-plat montant à onze kilomètres du but pour faire le ménage. Seuls Fred Wright et Hugo Houle ont pu suivre l’ancien champion du monde. Filippo Ganna, Stefan Küng et Matteo Jorgenson n’avaient plus les jambes pour revenir. Un trio qui a très vite compris qu’une première victoire d’étape sur un Grand Tour était au bout du parcours. Sous la banderole des trois derniers kilomètres, après avoir sauté un relais, Fred Wright a tenté d’attaquer mais Mads Pedersen a facilement recollé. Plus dans le dur, Hugo Houle a su revenir dans la roue puis s’est ravisé au moment d’attaquer à 2000 mètres de l’arrivée. Dans la dernière ligne droite, Mads Pedersen a embrayé à 300m de la ligne et n’a plus été revu. Le Danois s’impose en costaud à Saint-Etienne devant Fred Wright et Hugo Houle. Dans le peloton, le sprint a vu Wout Van Aert aller chercher la septième place devant le champion de France Florian Sénéchal. A l’issue d’une journée tranquille pour les leaders, la hiérarchie reste inchangée avant la « Montée Laurent-Jalabert », juge de paix de la 14eme étape ce samedi à Mende.Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mtHugo Houle (CAN/Israel-Premier Tech) mtStefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 30’’Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 30’’Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) à 32’’Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 5’45’’- Florian Sénéchal (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5’45’’Luca Mozzato (ITA/B&B Hotels-KTM) à 5’45’’Andrea Pasqualon (ITA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 5’45’’Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 2’22’’Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2’26’’Romain Bardet (FRA/DSM) à 2’35’’Adam Yates (GBR/Ineos Grenadiers) à 3’44’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 3’58’’David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 4’07’’Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers) à 7’39’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 9’32’’Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 10’06’’