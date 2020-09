13eme étape : Mollema abandonne, Bardet chute aussi mais repart

#TDF2020

Unfortunately, @BaukeMollema was caught up in the last crash. He has abandoned and we will report the extent of his injuries when we know more.

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 11, 2020

Bardet touché à la hanche



🇫🇷 A fall in the peloton saw a scare for local lad 🇫🇷 @romainbardet, but he and the others including @NairoQuinCo have managed to set off again.

🇫🇷 Romain Bardet a chuté avec d'autres coureurs dont @NairoQuinCo. Il sont repartis, entourés de leurs équipiers.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/bLkQNYR403



— Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020

Coup dur pour Trek-Segafredo. En effet, ce vendredi, Bauke Mollema a chuté avec une dizaine d'autres coureurs à 90 kilomètres de l'arrivée à Puy Mary.Actuellement 13eme du classement général, Mollema n'a pas eu la même chance que Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), qui est resté un peu au sol sonné, et Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) qui ont eux pu repartir malgré quelques pépins. Pour la Trek-Segafredo, les espoirs reposent désormais presque uniquement sur Richie Porte (11eme).Percuté dans le dos par un autre coureur, Bardet espérait sans doute une étape plus tranquille sur ses terres. Alors que son équipe l'a attendu, le Français a pu regagner le peloton par la suite, en compagnie du Colombien, leader de la formation Arkéa-Samsic. «Romain se plaint au niveau de la hanche droite, mais bon il va serrer les dents, on connaît son mental. Il a été sonné, une chute à 45km/h ce n'est pas anodin, il a peut-être eu une petite baisse tension quand il a voulu se relever, mais maintenant il est dans le peloton.», a par la suite expliqué Julien Jurdie, son directeur sportif, au micro de France TV.