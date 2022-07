13eme étape : Barguil non partant après un test positif au Covid-19

Warren Barguil est non partant ce matin au départ de la 13ème étape du Tour de France en raison d’un test positif au Covid. ❌

Nos sept autres coureurs ont tous été testés négatifs.

Six coureurs ont quitté le Tour pour un test positif au Covid-19

Coup dur pour Warren Barguil. Ce vendredi matin, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste française Arkéa-Samsic a annoncé une mauvaise nouvelle concernant son petit protégé, en ces termes : "Warren Barguil est non partant ce (vendredi) matin au départ de la 13eme étape du Tour de France en raison d’un test positif au Covid. Nos sept autres coureurs ont tous été testés négatifs. Merci pour tout Wawa.", alors que la treizième de ce vendredi relie Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne, sur un total de 193 kilomètres, pour un départ réel pas prévu avant 13h05. Ancien champion de France, le Breton, avant ce test positif au Covid-19, occupait la 24eme place au niveau du classement général, à plus de 42 minutes du maillot jaune. Ce jeudi, Barguil s'était blessé au niveau de la hanche mais également de l'épaule droite, après avoir chuté dans la descente du Croix-de-Fer.Mercredi, c'était lui qui était passé en tête au sommet du Galibier, avant finalement de devoir se contenter de la dixième place finale au Col du Granon. Dans ce court message publié sur son compte Twitter officiel, la formation cycliste française Arkéa-Samsic précise donc également que ses sept autres coureurs sont négatifs. Parmi ceux-là, on retrouve ainsi notamment le Colombien Nairo Quintana, qui occupe actuellement la sixième place au niveau du classement général de la prestigieuse course cycliste.Il s'agit du Néo-Zélandais George Bennett (UAE Team Emirates), du Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), de l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) et des Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).