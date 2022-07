12eme étape : Vingegaard en défense, Geschke sous pression… Pour qui les maillots distinctifs ?

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022

12eme étape - Briançon-Alpe d’Huez (165,5km) - Jeudi 14 juillet 2022



La vie des maillots



Maillot jaune : Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma)



Pour son tout premier jour avec le maillot jaune sur les épaules, Jonas Vingegaard a vu son équipe cadenasser le peloton pour le prémunir des attaques autant dans le Col du Galibier que dans celui de la Croix-de-Fer. Toutefois, dans les dernières rampes de l’Alpe d’Huez, le Danois a dû répondre aux deux coups de canon d’un Tadej Pogacar revanchard mais finalement incapable de reprendre du temps avant de quitte les Alpes.



Maillot vert : Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma)



A un peu plus d’une semaine des Champs-Elysées, le suspense est quasiment inexistant concernant la lutte pour le maillot vert. Wout Van Aert a assuré le nécessaire au sprint intermédiaire afin de maintenir à bonne distance ses rivaux. Cinquième de l’étape, avec onze points à la clé, Tadej Pogacar est désormais le dauphin de « WVA »… mais à 154 points, un véritable gouffre.



Maillot à pois : Simon Geschke (ALL/Cofidis)



N’ayant pas su prendre le bon wagon, Simon Geschke n’a pu qu’observer de loin son avance au classement du maillot à pois se réduire comme peau de chagrin. Troisième au Galibier et à la Croix-de-Fer puis deuxième à l’Alpe d’Huez, Louis Meintjes se rapproche à quatre unités de l’Allemand quand Giulio Ciccone, également actif dans l’échappée, n’a que huit longueurs de retard sur le leader du classement de la montagne. Et ce, sans oublier Jonas Vingegaard, troisième.



Maillot blanc : Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates)



Dépossédé de son maillot jaune, Tadej Pogacar a retrouvé ce jeudi le maillot blanc de meilleur jeune du Tour de France. Après avoir tenu dans la roue de Jonas Vingegaard, le Slovène a tenté à deux reprises d’attaquer en vain. Avec sa victoire d’étape et les trois minutes reprises à Tadej Pogacar, Tom Pidcock s’est rapproché à un peu plus de cinq minutes au classement du maillot blanc, qui reste promis au leader de l’équipe UAE Team Emirates.



Classement par équipes : Ineos Grenadiers (GBR)



Avec Tom Pidcock, Geraint Thomas et Adam Yates dans les douze premiers de l’étape, la formation Ineos Grenadiers a su reprendre du temps à l’équipe Jumbo-Visma pour consolider sa première place dans ce classement annexe. Les coureurs de Rob Ellingworth et Dave Brailsford comptent désormais un peu moins de seize minutes d’avance sur la formation néerlandaise quand Groupama-FDJ complète le podium à quasiment 45 minutes.



Combatif du jour : Tom Pidcock (GBR/Ineos Grenadiers)



Après un raid pour rattraper l’échappée puis des efforts pour maintenir la distance avec le peloton dans le Col de la Croix-de-Fer, Tom Pidcock a su faire craquer ses rivaux pour aller chercher la victoire lors de cette 12eme étape. Une volonté de fer que le jury du prix de la combativité a su récompenser.