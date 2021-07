Politt n'avait pas toujours fait les bons choix avant jeudi



🇩🇪 Nils Politt took the win after attacking from the day's breakaway and claimed his first Tour victory! 🏅

See his last KM ⬇️



🇩🇪 Nils Politt s'impose en solitaire après une attaque bien placée. Sa première victoire d'étape sur le Tour ! 🏅#TDF2021 pic.twitter.com/Gk81vGhd8v



— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021



🏅A look back on 🇩🇪 Nils Politt's decisive attack that put him in pole position to take the stage!

🏅 Retour sur l'attaque décisive de 🇩🇪 Nils Politt qui lui offre la victoire à @nimes !#TDF2021 pic.twitter.com/wcyoKT2doE



— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2021

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / TOUR DE FRANCE 2021

12eme étape - Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes (159,4 km) - Jeudi 8 juillet 2021

Classement général après 12 étapes (sur 21)

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 9’29’’

Nils Politt enfin récompensé.Le deuxième du Paris-Roubaix 2019 s'est en effet imposé jeudi, sur le Tour de France, enPrésent dans l'échappée de treize coureurs qui s'était dessinée dès les premiers kilomètres de cette étape qui semblait promise à un sprint massif, Politt a bâti cette victoire de prestige en deux temps. Il a placé sa première accélération, à quarante kilomètres de l'arrivée alors que le groupe de tête comptait toujours treize coureurs, dont Julian Alaphilippe (trop juste dans le final et 9eme à l'arrivée) et le vétéran André Greipel, qui s'offre une nouvelle place d'honneur (6eme). Une attaque qui a permis à l'Allemand de se retrouver à l'avant en compagnie de l'Espagnol Imanor Erviti (Movistar), du jeune Australien Harry Sweeny (Lotto Soudal) et du rouleur suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ)Un temps dans le coup pour la victoire finale lui aussi, Küng, incapable de tenir le rythme des trois hommes dans un léger faux-plat, a décroché et laissé ses trois camarades en découdre sans lui.Après s'être volontairement laissé décrocher, le natif de Cologne, troisième cette saison de l'Etoile de Bessèges,Pour le retour du Tour à Nîmes deux ans après le succès au sprint de Caleb Ewan, le jour de gloire est donc cette fois pour cet immense coureur d'1,92m qui n'avait pas toujours senti les bons coups depuis le début de cette carrière en dépit d'une envie indéniable et d'une générosité de tous les instants. Cette fois, il a joué le coup à merveille.2- Imanol Erviti (ESP/Movistar) à 31”3- Harry Sweeny (AUS/Lotto Soudal) mt4- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ) à 1'58”5- Luka Mezgec (SLO/BikeExchange) à 2'06”6- André Greipel (ALL/Israel Start-Up Nation) mt7- Edward Theuns (BEL/Trek-Segafredo) mt8- Brent Van Moer (BEL/Lotto Soudal) mt9- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) mt10- Sergio Henao (COL/Qhubeka-NextHash) mtRigoberto Uran (COL/EF Education-Nippo) à 5’18’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 5’32’’Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 5’33’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 5’58’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 6’16’’Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 6’30’’Enric Mas (ESP/Movistar) à 7’11’’Pello Bilbao (ESP/Bahrain Victorious) à 10’28’’