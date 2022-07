12eme étape : Pidcock l'emporte à l'Alpe d'Huez, Vingegaard et Pogacar se sont neutralisés

Pidcock avait une idée derrière la tête



Pogacar a tenu parole, Bardet et Gaudu limitent la casse

Tom Pidcock est décidément tout terrain ! Champion olympique de VTT et champion du monde de cyclo-cross, le coureur de 22 ans a ouvert son compteur de victoires d’étape sur le Tour de France au sommet de l’Alpe d’Huez. Au départ de Briançon pour une réédition de l’étape de légende de l’édition 1986, c’est Neilson Powless qui a lancé très tôt les hostilités. Très vite, l’Américain a été rejoint par cinq autres coureurs dont Anthony Perez et Matis Louvel, qui ont eu l’ambition de briller en ce jour de Fête Nationale. Après le sprint intermédiaire du Monétier-les-Bains, qui a vu Kobe Goossens prendre le maximum de points et Wout Van Aert en grappiller dans le peloton, le Col du Galibier s’est une nouvelle fois présenté devant les coureurs par le versant qui a été descendu ce mercredi en amont de l’ascension du Col du Granon. Des pentes qui ont vu Giulio Ciccone puis Louis Meintjes et son coéquipier Georg Zimmermann partir en contre après une tentative vaine d’un groupe avec Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Rigoberto Uran ou encore Pierre Rolland. L’Italien et le Sud-Africain se sont dans un premier temps rejoints avant de recoller à la tête de course. A l’approche du sommet du Col du Galibier, Anthony Perez a tenté sa chance seul et a ainsi pu prendre le maximum de points pour le maillot à pois.Les derniers kilomètres d’ascension ont vu Chris Froome puis Tom Pidcock s’extraire du peloton avant de faire cause commune dans le but de raccrocher le wagon de tête. Un effort qui a été couronné de succès dans la descente du Galibier, avec un grand regroupement et la formation d’une échappée de neuf coureurs en amont de l’ascension du Col de la Croix-de-Fer. Emmené par l’équipe Jumbo-Visma, rassemblée devant Jonas Vingegaard, le peloton a laissé faire ce groupe, l’écart dépassant les sept minutes avant le sommet du deuxième col de la journée. Tom Pidcock, ne voulant pas laisser aux cadors du peloton le plaisir de s’affronter pour la victoire d’étape, n’a pas relâché ses efforts en tête de course. Une accélération à 60 kilomètres de l’arrivée qui a fait le ménage dans l’échappée car seuls Louis Meintjes, Neilson Powless, Giulio Ciccone et Chris Froome ont pu tenir dans la roue du coureur de l’équipe Ineos Grenadiers. L’Italien a ensuite pu prendre les points du Col de la Croix-de-Fer quand, dans le peloton, Wout Van Aert a maintenu un fort tempo pour dissuader toute attaque de loin. A l’approche des premières rampes de l’Alpe d’Huez, Chris Froome n’a pas caché sa frustration face au manque d’unité de l’échappée et n’a pas hésité à hausser l’allure. Toutefois, une fois lancé dans l’ascension aux 21 virages, Tom Pidcock a très vite mis ses adversaires au pas.Le Britannique s’est isolé en tête de course et a creusé progressivement l’écart sur Louis Meintjes et Chris Froome. Gérant parfaitement ses efforts, le natif de Leeds n’a jamais laissé la moindre chance de revenir à ses rivaux. 36 ans après Bernard Hinault et Greg LeMond main dans la main, quatre ans après la victoire de son coéquipier Geraint Thomas, Tom Pidcock remporte une de ses plus belles victoires sur la route, reléguant Louis Meintjes à 48 secondes et son aîné Chris Froome à plus de deux minutes. Pour ce qui est de la lutte pour le maillot jaune, les positions ont à nouveau bougé. Alors que le rythme imposé par les Jumbo-Visma a fait un nettoyage par le vide, avec David Gaudu, Romain Bardet ou encore Adam Yates comme principales victimes, Tadej Pogacar a tenu parole. Le double tenant du titre a placé deux démarrages mais sans parvenir à faire la différence, terminant cinquième de l’étape avec le leader du classement général dans sa roue. Romain Bardet a finalement concédé 19 secondes aux autres cadors et tombe du podium au bénéfice de Geraint Thomas pour quatre secondes. David Gaudu, quant à lui, abandonne 54 secondes et quitte le Top 10 du classement général. La traversée des Alpes s’achève sur un combat de chefs qui a une nouvelle fois redessiné la hiérarchie du Tour de France, avec Jonas Vingegaard renforcé à la première place.