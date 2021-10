"Il va falloir dire stop ! Il y en a marre maintenant !" Patrice Collazo ne croyait pas si bien dire. L'entraîneur toulonnais, dépité après la nouvelle défaite son équipe (39-6), dimanche dernier sur la pelouse de La Rochelle, avait sans le savoir tendu la perche à ses dirigeants. Ils ne se sont pas fait prier pour la saisir et remercier sur le champ l'ancien coach de ces Maritimes ayant à leur tour humilié l'entraîneur des Rouge et Noir et ses joueurs. "Le Rugby Club Toulonnais et Patrice Collazo ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration", indique le communiqué, qui laisse entendre que le technicien de 47 ans ayant fait ses classes comme coach principal sur le banc de l'équipe Espoirs du Racing 92 souhaitait lui aussi cette issue. En attendant que le club présidé par Bernard Lemaitre ne trouve un successeur au natif de La Seyne-sur-Mer, l'intérim sera assuré par l'entraîneur irlandais James Coughlan.

Coughlan pour assurer l'intérim



Ce dernier sera donc en charge de la préparation du prochain rendez-vous de cette équipe de Toulon qui occupe l'avant-dernière place après les huit premières journées (avec deux victoires, un nul et cinq défaites). Les Varois seront opposés sur la pelouse du stade Mayol à Biarritz, qui avait un temps occupé la 13eme place, à laquelle apparaît aujourd'hui le RCT, mais plus Collazo donc. Ce dernier, débarqué en 2018 sur la Rade, n'a pas résisté à la défaite de trop de son équipe, pas plus qu'aux innombrables réunions qui s'étaient enchaînées lundi du côté du stade Mayol. Bernard Lemaître avait annoncé qu'il trancherait après les matchs face à Brive, le Racing 92 et La Rochelle. Il a tenu parole, et s'en expliquera mercredi matin lors d'une conférence de presse qui pourrait faire du bruit. Patrice Collazo sera, lui, déjà loin et en quête d'un nouvel employeur.