Champions Cup (J2) : Large succès pour l'UBB face aux Dragons

Deux sur deux pour Bordeaux-Bègles. Après leur court succès arraché sur la pelouse des Northampton Saints, c’est un tout autre match que les joueurs de Christophe Urios ont vécu. Face à une équipe des Dragons remaniée à cause du coronavirus une semaine après sa défaite face aux Wasps, les Girondins ont connu une soirée plus que tranquille. Il n’a fallu attendre que huit minutes pour voir Mahamadou Diaby ouvrir le score en force sur une passe après-contact de Ben Lam. Le premier essai d’une longue série pour l’UBB. En effet, si Josh Lewis a débloqué le compteur de l’équipe galloise dans la foulée, les Dragons ont subi en fin de première période. Après avoir dominé, les Girondins ont dû attendre la 34eme minute pour voir Santiago Cordero corser enfin l’addition.

Cordero en mode Pumas



L’international argentin a profité d’une action initiée par Matthieu Jalibert et Rémi Lamerat pour aplatir son premier essai et pas le dernier. Juste avant la mi-temps, Maxime Lamothe a rapproché le club bordelais du bonus offensif à la suite d’une percée de Cameron Woki et d’un relais de Vadim Cobilas, qui a récemment prolongé son contrat avec l’UBB. Si trois essais en première période était un résultat intéressant, les Girondins n’en avaient pas assez. Dans la minute qui a suivi la reprise, à la suite d’une faute de main des Dragons, Cameron Woki a pu accélérer le long de la ligne avant de servir sur un plateau Santiago Cordero pour son doublé et l’essai du bonus. Si Clermont avait coupé son effort après avoir inscrit quatre essais, ça n’a pas été la même histoire pour l’UBB. En effet, deux minutes après, Matthieu Jalibert a profité d’un ballon remis vers son propre en-but par un Gallois pour ramasser le ballon et aplatir entre les poteaux.

Bordeaux-Bègles reste en course



A l’heure de jeu, après une séquence de coaching, Santiago Cordero est allé chercher son triplé. Après une percée de Matthieu Jalibert et une passe après-contact de l’ouvreur français, l’ailier argentin n’a pas laissé passer l’occasion pour inscrire le sixième essai girondin. Vexés, les Dragons se sont remis à l’ouvrage et cet effort a fini par payer à dix minutes de la fin du match par l’intermédiaire de Nick Tompkins qui a pu aplatir en coin avant d’être poussé en touche. Bordeaux-Bègles tenait tout de même à avoir le dernier mot. A sept minutes de la fin du match, après une charge de Romain Buros, Ben Lam a su être au bon endroit au bon moment pour aplatir le septième et dernier essai de l’UBB. Le club girondin s’impose très nettement (47-8) et s’installe dans le Top 4 de la Poule A après deux des quatre journées.



CHAMPIONS CUP - POULE A / 2EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

La Rochelle - Bath : 28-0 (par forfait)

Scarlets - Toulon : 28-0 (par forfait)

Wasps - Montpellier : 33-14



Samedi 19 décembre 2020

Leinster - Northampton Saints : 35-19

Sale Sharks - Edimbourg : 15-16

Bordeaux-Bègles - Dragons : 47-8