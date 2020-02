XV de France : Rattez absent plusieurs mois

Terrible coup dur pour Vincent Rattez ! Alors que l’ailier de 27 ans avait disputé les deux matchs du Tournoi des 6 Nations en tant que titulaire (en remplacement de Damian Penaud, forfait de dernière minute avant le match contre l'Angleterre), avec deux victoires à la clé, il a été stoppé net dimanche contre l’Italie, à la 77eme minute. Le diagnostic est tombé ce lundi, et le joueur de La Rochelle (5 sélections, 1 essai) souffre d’une fracture du péroné de la jambe droite.(actuel 3eme du Top 14) d’ici la fin de saison. Rappelons que la saison régulière se terminera le 6 juin, et la finale se déroulera le 26 juin, sachant que ce genre de blessure provoque en général trois à quatre mois d'absence. Cette saison, Vincent Rattez a disputé quinze matchs, toutes compétitions confondues, et a inscrit quatre essais.