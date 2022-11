XV de France : Geraci sera absent trois mois

Fabien Galthié avait raison d'être inquiet. En voyant Maxime Geraci jeter l'éponge à quelques minutes du coup d'envoi du match entre le XV de France et l'Australie, le sélectionneur des Bleus a compris qu'il ne reverrait pas le jeune deuxième ligne de sitôt. Malheureusement pour le LOU comme pour les Tricolores, Galthié avait raison. Blessé au genou droit, Geraci a passé lundi des examens qui ont révélé qu'il était bien touché à un ménisque. Le joueur remplacé à la dernière minute sur la feuille de match par le Toulousain Mathis Lebel alors qu'il aurait dû prendre place sur le banc de ces "finisseurs" si chers à Galthié et son adjoint Raphaël Ibanez (privés du schéma six avants-deux trois-quarts, qu'il souhaitait initialement) sera absent trois mois. Il ne rejouera pas avant l'année prochaine, ni sous les couleurs du LOU, dont il manquera tous les derniers matchs de l'année, ni sous celles du XV de France alors que se profile la suite de la tournée de novembre avec encore deux rencontres à jouer, contre l'Afrique du Sud puis le Japon.

Galthié redoutait une rechute pour Giraci

Seule bonne nouvelle pour Galthié comme pour son entraîneur dans le Rhône Xavier Garbajosa : il ne s'agit pas d'une rechute pour Geraci, comme le camp français l'avait redouté à chaud en voyant le joueur grimacer de douleur pendant l'échauffement, samedi sur la pelouse de Saint-Denis, après s'être mal réceptionné sur une touche. Le genou droit, c'est en effet ce même genou dont le natif de Grenoble avait dû se faire opérer en janvier dernier d'une rupture des ligaments croisés. Depuis son retour sur les terrais, le grand absent de la première moitié d'année avait disputé cinq matchs. "Je suis en train de retrouver mes moyens, à moi de montrer au sélectionneur qu'il a eu raison de me faire confiance", assurait le deuxième ligne de 23 ans avant de se blesser de nouveau. Il ne devrait pas à attendre aussi longtemps avant de faire son retour cette fois en revanche. Mais c'est la seule (petite) bonne nouvelle pour Geraci.