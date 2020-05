Les experts médicaux de World Rugby ont écrit un rapport pour évoquer la situation du rugby dans cette période de crise liée au coronavirus. Selon The Telegraph, le document arrive à la conclusion que tant qu'aucun vaccin n'aura été trouvé les rencontres devront se dérouler à huis clos. Le rapport préconise également qu'aucun championnat ne soit lancé tant que le gouvernement du pays concerné n'autorise pas les rassemblements de plus de 250 personnes. Concernant la reprise de l'entraînement, les experts recommandent de faire respecter une distance de 1,5 mètres entre chaque joueur avec port de gants et de masques dans la mesure du possible. Pour l'heure, aucune date de reprise éventuelle du Top 14 ou de la Premiership n'a été établie. En France, aucun événement sportif collectif professionnel ne pourra de toute façon se tenir avant le mois d'août.