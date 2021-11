World Rugby : Dupont nommé pour le titre de joueur de l'année

Deux Françaises nommées également



Dix ans après le sacre de Thierry Dusautoir, un autre Français va-t-il être nommé meilleur joueur de la saison. Comme l'ancien capitaine du XV de France en 2011,World Rugby a dévoilé les quatre noms ce lundi dans un communiqué et le demi de mêlée de 25 ans du XV de France et du Stade toulousain en fait partie. Le natif de Lannemezan, lui aussi promu capitaine des Bleus en l'absence de l'habituel porteur du brassard Charles Ollivon,Devenu malgré son jeune âge l'un des leaders de ce XV de France dorénavant conduit par Fabien Galthié, seul autre Français avant Dusautoir à avoir été récompensé de la distinction suprême, en 2002, Dupont fait partie à l'heure actuelle des meilleurs joueurs à son poste, pour ne pas dire que l'explosif numéro 9 de Toulouse est aujourd'hui sans égal. Elu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020, l'ancien joueur de Castres arrivé dans la Ville Rose il y a quatre ans a grandement contribué à la deuxième place obtenue deux années de suite dans le Tournoi par les Bleus. Deux dernières années qui ont également vu Dupont gagner pratiquement tout ce qu'il était possible de gagner en club, avec à son actif un titre de champion de France en 2019 (le premier de sa carrière) et un vertigineux doublé titre de champion de France-titre de champion d'Europe cette année après le sacre des Toulousains et de leur génial demi de mêlée en Champions Cup.Une glorieuse trajectoire qui ne demande qu'à permettre à celui qui sera une fois de plus assurément l'un des atouts majeurs des Bleus face à la Nouvelle-Zélande samedi soir au Stade de France d'être récompensé et de rejoindre Dusatoir ainsi que son actuel sélectionneur dans le cercle très fermé des Français élus joueurs de l'année durant leur carrière. Réponse début décembre (le grand public peut voter jusqu'au 21 novembre et les récompenses seront décernées de manière virtuelle entre le 6 et le 10 décembre) pour le feu follet des Rouge et Noir comme pourLes deux Tricolores auront face à elles les deux Anglaises Poppy Cleall et Zoe Aldcroft, qui ont remporté cette année le Tournoi des 6 Nations aux dépens de la... France.Les World Rugby Awards sont la consécration ultime du rugby, et nous sommes ravis d'honorer les joueurs, les joueuses et les personnalités exceptionnelles qui ont eu un impact sur notre jeu sur et en dehors du terrain en 2021, s'est félicité le patron de l'instance internationale Sir Bill Beaumont. La pandémie et ses conséquences ont empêché plusieurs fédérations de disputer des matchs internationaux cette année et nous reconnaissons que toutes les stars du rugby n'ont pas eu l'occasion de briller. Néanmoins, le jury des World Rugby Awards a fait un travail remarquable en sélectionnant les candidats adéquats dans chaque catégorie et je voudrais féliciter l'ensemble des nommés qui, à juste titre, ont été présélectionnés pour les prix de cette année.