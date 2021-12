World Rugby : Dupont dans l'équipe mondiale de l'année

Il est le seul Français dans ce cas-là cette année. Ce mercredi, World Rugby a officiellement dévoilé l'équipe mondiale de cette année. Une équipe mondiale où figure donc un seul joueur tricolore et non des moindres. En effet, il s'agit d'Antoine Dupont, le demi de mêlée du club du Stade Toulousain et du XV de France, grand favori pour le titre de meilleur joueur de l'année qui sera décerné ce vendredi. Dans cette même équipe, on note ainsi également la présence de trois Néo-Zélandais. Parmi ceux-ci, on retrouve l'ailier Will Jordan, qui n'est autre que la révélation de cette même année. En effet, en seulement onze sélections déjà à son actif, le principal intéressé a inscrit pas moins de seize essais dont quatorze rien que cette année.

L'Afrique en Sud en force

A ses côtés, a pris place une star internationale, à savoir l'ouvreur Beauden Barrett, qui forme donc la charnière avec Dupont. Outre ces hommes précédemment cités, on retrouve ainsi également cinq Sud-Africains, champions du monde en titre : le centre Lukhanyo Am, l'ailier Makazole Mapimpi, le flanker Siya Kolisi, le deuxième ligne Eben Etzebeth et le talonneur Malcolm Marx. L'Angleterre parvient, comme la France, à placer l'un de ses représentants. Et le fameux heureux élu n'est autre que le deuxième ligne Maro Itoje. Quant aux autres membres de cette équipe mondiale, on retrouve l'arrière écossais Stuart Hogg, le pilier irlandais Tadhg Furlong, le pilier gallois Wyn Jones et deux Australiens, à savoir le flanker Michael Hooper et le centre Samu Kerevi.



XV mondial de l'année 2021 selon World Rugby

Stuart Hogg (ECO) - Will Jordan (NZL), Lukhanyo Am (AFS), Samu Kerevi (AUS), Makazole Mapimpi (AFS) - (o) Beauden Barrett (NZL), (m) Antoine Dupont (FRA) - Michael Hooper (AUS), Ardie Savea (NZL), Siya Kolisi (AFS) - Eben Etzebeth (AFS), Maro Itoje (ANG) - Tadhg Furlong (IRL), Malcolm Marx (AFS), Wyn Jones (PdG).