Villière forfait pour la Tournée d'automne

Un triplé contre l'Italie pendant le dernier Tournoi

Gabin Villière ne connaitra pas sa 13eme sélection en équipe de France cet automne. L’ailier de 26 ans va en effet manquer la Tournée avec l’équipe de France, qui verra les Bleus affronter l’Australie le 5 novembre au Stade de France, l’Afrique du Sud à Marseille le 12 et le Japon à Toulouse le 20. Selon les informations de RMC Sport, le Toulonnais a en effet été réopéré de la cheville en milieu de semaine dernière à Marseille. Le RCT n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais le natif de Vire, qui va devoir rester plâtré pendant deux semaines avant d’attendre encore un mois pour faire son retour, ne devrait pas rejouer avant fin novembre.Absent dans un premier temps entre huit à dix semaines, ce qui l'a privé de la Tournée d'été au Japon avec les Bleus, l'ailier toulonnais va donc encore devoir prendre son mal en patience.C'est une mauvaise nouvelle pour le RC Toulon, actuel cinquième du classement du Top 14 après cinq journées (trois victoires, deux défaites), et qui devra encore faire sans lui contre Brive, La Rochelle, Castres, Bordeaux-Bègles et Montpellier. Il pourrait revenir pour le match sur la pelouse du Stade Français le 26 novembre.Il avait d'ailleurs signé un triplé lors de la victoire contre l'Italie. Heureusement pour lui, il a tout le temps de soigner sa cheville avant le Tournoi 2023, et bien sûr la Coupe du Monde à l'automne prochain. A moins que Matthis Lebel (3 essais cette saison en Top 14), qui avait joué à sa place au Japon en juillet, ne lui prenne définitivement sa place...