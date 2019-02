Un match, un médecin indépendant, ce sera la règle

Avec pour but de "renforcer le dispositif de surveillance et de prise en charge des commotions cérébrales", la Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé mardi, à l'occasion de la réunion de son Comité directeur, que dès la saison prochaine un médecin indépendant sera désigné pour toutes les rencontres de Top 14. Il s'agit ici de la mise en en application de l'une des 45 préconisations rendues en mars 2018 par l'Observatoire médical du rugby, afin de préserver la santé des joueurs et joueuses, professionnels comme amateurs. Toujours dans cette optique, il ne sera plus autorisé, à compter de la saison 2019-2020, de faire évoluer des joueurs amateurs (sans contrat professionnel ou convention de formation) en Top 14 comme en Pro D2. "Le Comité Directeur de la LNR a souhaité faire valoir un principe de précaution pour que seuls les joueurs disposant d’un contrat professionnel ou de la préparation d’un centre de formation puissent participer aux championnats professionnels." Enfin, la LNR organisera en avril de cette année "un séminaire réunissant les acteurs du jeu du TOP 14 et de la PRO D2 (joueurs, entraîneurs, arbitres) pour travailler sur des propositions permettant d’évoluer vers un jeu plus fluide, et sur les conclusions du symposium organisé par World Rugby sur la sécurité des joueurs", qui aura eu lieu quelques semaines plus tôt (les 19 et 20 mars) à Paris.

Le Comité Directeur de la LNR a acté plusieurs initiatives afin de renforcer la protection de la santé des joueurs à compter de la saison 2019/2020.

