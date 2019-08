UBB: Urios donne du banc d'entrée à Jalibert

C'était à craindre, et ça se vérifie dès la première journée du Top 14 : Christophe Urios, nouveau manager de l'Union Bordeaux-Bègles, n'a pas rapatrié pour rien d'Oyonnax le meilleur joueur de la saison 2017-2018 dans l'élite, Ben Botica.

Le Néo-Zélandais est titulaire à l'ouverture, au côté de Yann Lesgourgues, pour le match d'ouverture de la saison à Chaban-Delmas, samedi (20h45), face aux champions de France toulousains. Et l'international Matthieu Jalibert est invité à prendre place sur le banc des remplaçants, tout comme Maxime Lucu, mais aussi les internationaux Nans Ducuing et Marco Tauleigne. Déjà des choix forts de la part de l'ancien coach du CO, bien décidé à marquer d'entrée son territoire. Rémi Lamerat, le transfuge clermontois, a lui en revanche droit de cité dans le quinze de départ.

Le XV de l'UBB : Buros - Cros, Dubié, Lamerat, Connor - (o) Botica, (m) Lesgourgues - Diaby (Cap.), Higginbotham, Roumat - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pelissié, Delboulbes, Tutaia, Tauleigne, Lucu, Jalibert, Ducuing, Tabidze.