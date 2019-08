UBB: Tutaia s'engage comme joker

Joker Coupe du monde ou médical ? L'Union Bordeaux-Bègles ne précise pas à l'heure d'officialiser le recrutement de Masalosalo Tutaia (35 ans ; 2,03m, 125kg). L'international samoan d'origine néo-zélandaise, qui n'a porté qu'une seule fois le maillot de sa sélection, vient renforcer une deuxième ligne bordelaise, qui a non seulement perdu lors de cette intersaison Luke Jones (Melbourne Rebels), Mariano Galarza (Bayonne) et Gregory Peterson (Glasgow), mais fait face aussi à la blessure de longue durée de l'emblématique Jandre Marais.

Tutaia, par-delà son expérience, a pour incontestable avantage à cette période de la saison, alors que la reprise du Top 14 approche à grands pas, d'avoir tous ses repères en France et dans l'élite, puisqu'il a déjà évolué non seulement à Montluçon (Féd. 1), mais aussi à Mont-de-Marsan (Pro D2) et pas plus tard que la saison passée du côté de Pau et de l'Usap. A son actif 15 matches de championnat et deux rencontres de Challenge Cup jouées avec les Sang et Or pour deux essais inscrits.