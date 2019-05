UBB-Serin: "Beaucoup d'émotions et de tristesse surtout"

"Quoi qu'on dise, il reste mathématiquement un infime espoir de qualification." Baptiste Serin veut encore y croire au moment où se profile pour le demi de mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles son dernier match à Chaban-Delmas dimanche, contre Toulouse (16h50), dans le cadre de la 25e journée du Top 14 pour celui qui a fait le choix de rejoindre Toulon la saison prochaine. Il reste 2 matches à jouer et le club du président Marti compte... 7 points de retard sur la 6e et dernière place qualificative. Pas gagné et Serin voudra aussi communier avec le public d'un club où, comme le présente le préambule à l'entretien accordé au site ubbrugby.com, cet "enfant du club, de l'école béglaise à l'équipe première de l'UBB, a gravi tous les échelons pendant 10 ans."

"Tout d'abord il y a la fierté d'avoir fait partie de plusieurs équipes jeunes et d'arriver jusqu'en équipe première à l'Union Bordeaux Bègles, confirme-t-il. C'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Je suis fier d'avoir fait autant d'années sous ces couleurs et d'avoir connu autant de super joueurs, qui ont marqué le club. Dans un second temps, ce sont beaucoup d'émotions et de tristesse surtout, avoue-t-il. J'ai du faire un choix personnel, je me suis lancé un nouveau défi en partant à Toulon, mais quand tu as donné tellement d'amour pour quelque chose, pour les gens qui composent le club, c'est toujours difficile. Voilà, maintenant je suis ultra motivé pour bien finir devant tous les gens qui nous ont supportés, cette saison et depuis tant d'années. Il y aura aussi toute ma famille dans le stade dimanche, donc j'ai envie de leur offrir une belle fin à Chaban !"