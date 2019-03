UBB: Marti officialise Lamerat et confirme une piste australienne

Ce n'était plus un secret pour personne, mais l'arrivée de Rémi Lamerat (29 ans, 19 sélections) sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles, à compter de la saison prochaine, a été été officialisée lundi par le président Laurent Marti.

Le trois-quarts centre international, que son actuel club de l'ASM Clermont Auvergne n'a pas souhaité retenir, se rapprochera ainsi de ses origines girondines - il est natifs de Sainte-Foy-la-Grande - en paraphant ce contrat d'une durée de 4 ans.

Laurent Marti a également entériné les signatures du demi de mêlée biarrot Maxime Lucu et de Benjamin Botica, l'ouvreur d'Oyonnax, élu meilleur joueur du dernier Top 14.

Par ailleurs, l'UBB est en quête de renforts aux postes de 3e ligne centre et de 2e ligne : "Ce sont les deux dossiers de Christophe Urios (futur manager), a-t-il tenu à souligner dans l’émission Top Rugby sur TV7. Christophe est quelqu’un qui analyse beaucoup et qui prend son temps. Quand il a décidé, il est sûr de lui." Et Urios pourrait jeter son dévolu sur... Scott Higginbotham (32 ans, 34 sélections) et réactiver ainsi la filière des Wallabies, après Adam Ashley-Cooper ou Sekope Kepu. Le n°8 des Queensland Reds compte à ce jour 131 matchs dans le Super Rugby.