UBB-Marti: "Les finances sont au plus mal"

A force de rater le coach saison après saison, l'Union Bordeaux-Bègles, encore absente de la phase finale du Top 14 (10e), devait bien finir par s'exposer à ce genre de difficultés. Son président Laurent Marti a reconnu lundi sur les ondes de France Bleu Gironde que le club, dont il détient 97 % du capital et qu'il porte à bout de bras depuis 2007 avec près de 4 M d'euros engagés sur ses deniers personnels, est en proie aujourd'hui à "des difficultés financières qui nous avaient quittés toutes les premières années de Top 14". Et Marti d'ajouter : "Je savais que cette année je prenais un risque financier. Les résultats n'ont pas suivi, ce risque financier, je le prends dans la figure."

Se pose donc la question d'un mécène seul et unique : "Ce club a des infrastructures superbes, un centre d'entraînement magnifique, le stade Chaban-Delmas, un vrai public, un club des partenaires qui cartonne, une formation avec de très bons résultats, on a tout, reconnaît-il. Mais il y a un problème dans ce club, c'est que la pérennité financière de l'UBB ne repose que sur mes épaules et ça ne pourra pas durer éternellement. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se mouillent un peu plus à mes côtés."