UBB: James de retour à Marcel-Michelin

"Il est fabuleux. Ce que fait ce garçon à 37 ans est bluffant. Il tient la barque sur le terrain et il est en même temps entraîneur des trois quarts. Qui d’autre au monde réalise un truc pareil dans un sport collectif ? Il est très pro, compétiteur."

De qui Laurent Marti, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, dresse-t-il ainsi un portrait aussi élogieux dans les colonnes de nos confrères de La Montagne ? Brock James, bien sûr ! Le patron des Girondins ne regrette certainement pas d'avoir permis en fin de saison passée à l'ouvreur franco-australien de rebondir, après la fin en queue de poisson de son aventure rochelaise. Et samedi, James fera son retour à Marcel-Michelin, où le public ne l'a évidemment pas oublié - il a joué 7 saisons sous le maillot de l'ASM et a remporté un Brennus (2010) -, dans la peau d'un titulaire au sein du quinze de départ bordelais retenu pour défier les Clermontois sur leur pelouse dans le cadre de la 16e journée du Top 14. Des Bordelais qui sont privés pour l'occasion de leurs internationaux Jefferson Poirot, Baptiste Serin et Beka Gorgadze, mais enregistrent les retours d'Alexandre Roumat en troisième-ligne, et Jean-Baptiste Dubié au centre, ainsi que de Clément Maynadier sur le banc, après une fracture du pouce pour le talonneur, prolongé d'une semaine cette semaine.

Le XV de l'UBB : Ducuing - Buros, Radradra, Dubié, Connor - (o) James, (m) Lesgourgues (cap.) - Roumat, Amosa, Diaby - Douglas, Galarza - Cobilas, Pélissié, Paiva. Remplaçants : Maynadier, Afatia, Tabidze, Peterson, Houston, Gimbert, Meret, Tamanivalu.