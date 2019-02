UBB: Jalibert sur le banc à Grenoble

Enfin rétabli et de retour dans le groupe de l'Union Bordeaux-Bègles, retenu pour la réception de Grenoble ce samedi (18h) dans le cadre de la 17e journée du Top 14, Matthieu Jalibert prendra place sur le banc des remplaçants au coup d'envoi.

Le club girondin doit composer pour ce match sans 2 atouts-maîtres, après la lourde défaite concédée le week-end dernier, à Clermont (40-20) : les 2 meilleurs marqueurs d'essais Nans Ducuing, touché aux adducteurs en Auvergne, et Blair Connor, expulsé contre l'ASM et à ce titre suspendu, manquent à l'appel. C'est donc, notamment, une ligne de trois-quarts remaniée qui sera alignée avec les rentrées annoncées d'Ulu Seuteni, Eto Nabuli et Seta Tamanivalu.

Le XV bordelais : Buros - Tamanivalu, Radradra, Seuteni, Nabuli - (o) James, (m) Lesgourgues (Cap.) - Roumat, Amosa, Diaby - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Pélissié, Paiva.

Remplaçants : Lamothe, Afatia, Peterson, Houston, Gimbert, Jalibert, Cros, Tabidze.

Le XV grenoblois : Cordin - Dupont, Rasolea, Taufa, Rhule - (o) Pourteau, (m) Nanette - Va'Ai, Ancely (Cap.), Blanc-Mappaz - NKinsi, Capelli - Oz, Tadjer, Van Rensburg.

Remplaçants : Fourcade, Jacquot, Uys, Alexandre, Saseras, Ugalde, Germain, Kubriashvili.