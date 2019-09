UBB: Jalibert revient en 10 à Montpellier

Co-leader du Top 14 avec Lyon avant le début de la 5e levée, Bordeaux-Bègles est provisoirement dauphin du LOU après le succès de celui-ci chez le Racing 92 ce samedi (20-31). Néanmoins, les Girondins ont l'opportunité de partager à nouveau ce fauteuil de leader, à condition de s'imposer à Montpellier au GGL Stadium ce dimanche (12h30) et donc de réaliser par la même occasion, la passe de cinq.

Pour y parvenir, Christophe Urios titularise l'homme en forme côté UBB en ce début de championnat, Jalibert, au poste de demi d'ouverture. Il formera la charnière en compagnie de Lucu. A souligner la présence de Lamerat au centre ou encore celle de l'Argentin Cordero sur l'aile droite. Devant, le capitaine Diaby sera épaulé entre autres par Tauleigne en 3e ligne et Maynadier au talonnage.

Le XV bordelais: Ducuing - Cordero, Dubié, Lamerat, Buros - Jalibert, Lucu - Tauleigne, Diaby (cap.), Woki - Cazeaux, Douglas - Tabidze, Maynadier, Kaulashvili

A Montpellier, on fait naturellement confiance aux hommes d'expérience que sont Paillaugue et Cruden pour orchestrer le jeu. Sur les ailes on retrouve deux hommes en forme: Nagusa et Ngandebe. Au sein du pack, les deux internationaux français Galletier et Willemse sont titulaires, respectivement en 3e ligne et en 2e ligne. le premier nommé aura l'honneur d'être capitaine.

Le XV montpelliérain: Bouthier - Ngandebe, Goosen, Vincent, Nagusa - Cruden, Paillaugue - Devergie, Kornath, Galletier (cap.) - Willemse, Jac. Du Plessis - Haouas, Giudicelli, Fichten