UBB-Jalibert: "Je reviens enfin..."

Il y a un an, dans le Tournoi, il était présenté comme la nouvelle attraction du XV de France, avant de se blesser gravement à un genou dès sa première sélection face à l'Irlande, puis d'être victime d'une rechute dès le 2e match amical de son club l'été dernier : Matthieu Jalibert (20 ans, 1 sélection), après une opération et 6 mois supplémentaires d'indisponibilité, espère enfin tourner le dos à cette trop longue parenthèse avec son retour dans le groupe de l'Union Bordeaux-Bègles pour le déplacement à Grenoble samedi (18h), dans le cadre de la 17e journée du Top 14.

Une délivrance, forcément pour le jeune ouvreur : "Je reviens enfin avec le groupe après une année quasiment blanche, donc ça fait plaisir, apprécie-t-il dans les colonnes de Sud-Ouest. J’aborde ça sereinement. Il y a eu des épreuves qui ont été difficiles, je m’étais fixé des objectifs pour revenir en forme, mais surtout sans prendre de risques. Maintenant, on y est. Je me suis bien préparé, le groupe m’a bien remis dedans aussi. Je suis serein, je sais ce que j’ai à faire et j’espère pouvoir le montrer ce week-end." Sans appréhension ? "En tout cas à l’entraînement, c’est toujours pareil. Après, on ne fait pas d’opposition réelle. La première fois, je ne m’étais pas fait opérer. Il y a forcément un peu d’appréhension au début sur les premiers appuis mais ça fait quand même quatre semaines que je m’entraîne à 100 % avec le groupe donc les appréhensions sont parties. Je sais que ça tient donc j’ai hâte de pouvoir jouer."