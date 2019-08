UBB: Diaby capitaine en l'absence de Poirot 

Alors même que Jefferson Poirot, habituel porteur du brassard au sein de l'Union Bordeaux-Bègles, vient de devenir le 90e capitaine de l'histoire du XV de France à l'occasion de la victoire des Bleus face à l'Ecosse ce week-end, à Nice (32-3), les Bordelais ont désigné un capitaine par intérim à l'occasion de la reprise du Top 14, programmée ce week-end avec un choc d'entrée puisque le club du président Marti reçoit les champions de France toulousains ce samedi, à Chaban-Delmas (20h45).

Nouveau manager, Christophe Urios a choisi pour prendre le leadership au sein du groupe le 3e ligne Mahamadou Diaby "pour son exemplarité sur et en dehors des terrains", indique un communiqué. Un nouveau rôle que "Mamad", comme on le surnomme, a déjà pu étrenné lors des 3 matches de préparation. Il sera épaulé dans sa tâche par le trois-quarts centre international Rémi Lamerat en tant que vice-capitaine.

Cette désignation met également en avant Matthieu Jalibert et Ben Botica en tant que 'leaders du jeu', Jean-Baptiste Dubié et Marco Tauleigne comme 'leaders de vie', Alexandre Roumat, Alexandre Flanquart, Cameron Woki et Cyril Cazeaux tous concernés par le statut de 'leaders de la touche' ; cadres historiques du groupe, Blair Connor et Jandre Marais seront d'autres garants en tant que "leaders des valeurs" du club.