UBB: Cazeaux et le capitaine Diaby prolongent 

Les sourires sont de rigueur en ce début de saison dans les rangs d'une Union Bordeaux-Bègles que seul le leader lyonnais est en mesure de tenir à distance dans le Top 14, après notamment une dernière victoire retentissante des hommes de Christophe Urios face à Clermont le week-end dernier, à Chaban-Delmas (42-15). Une euphorie propice aux prolongations des cadres que sont le 2e ligne Cyril Cazeaux et le 3e ligne, porteur du brassard de capitaine, Mahamadou Diaby.

Cazeaux, débarqué au club en 2015, a depuis confirmé son potentiel d'ancien Espoir pour cumuler 99 matches chez les pros ;fort d'un nouveau contrat portant jusqu'en 2023, le déplacement samedi, à Brive (18h), pourrait lui permettre de devenir centurion avec l'UBB.

Mahamadou Diaby n'en est pas là avec 52 apparitions à son actif, mais son leadership lui vaut à la fois de prendre le relais de Jefferson Poirot en cette période de Coupe du monde, mais aussi donc de lier son avenir avec Bordeaux pour 4 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2024. "On ne signe pas des contrats de quatre ans tous les jours, donc je suis plus qu'heureux. Le club récompense mon travail de la meilleure des manières en me proposant d'accompagner le projet de Christophe et de le faire grandir. C'est top", a commenté l'intéressé sur le site du club.