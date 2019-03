Tout bonus pour Montpellier et Clermont

En attendant le choc des 2 Stades, Français et Toulousain dimanche (17h), précédé plus tôt dans la journée par le déplacement de Toulon à Perpignan (12h30), la 18e journée du Top 14 a déjà été riches en bonus offensif ce samedi.

#TOP14 #MULTIPLEXTOP14 | J18



Coup de sifflet final sur les terrains, voici les résultats ! pic.twitter.com/D4bFdNM3Bf — TOP 14 Rugby (@top14rugby) 2 mars 2019

Le carton en ouverture du Racing 92 aux dépens de la Rochelle (50-14) avait donné le ton. Le dauphin clermontois a relevé le gant en pulvérisant à son tour les Grenoblois à Marcel-Michelin (52-17), malgré le forfait de Morgan Parra. Les Auvergnats, une semaine après le revers à Lyon, repartent de plus belle avec là aussi 7 essais passés à leurs adversaires, dont un doublé notamment de George Moala et une dernière réalisation inscrite par Rémy Grosso... en infériorité numérique, à la dernière minute de jeu, sur une offrande de Wesley Fofana. Commentaire de l'ailier au sujet de ces coéquipiers déclassés du XV de France : "Ils ne sont pas morts..." Et l'ASM en profite pour revenir à un petit point du leader toulousain.

Bonus également pour Montpellier qui, sous la pression de son président, réagit après 4 défaites de rang et prend 5 points devant l'Union Bordeaux-Bègles (37-10) dans un match qui, équilibré à la pause, bascule en seconde période avec un 27-7 et 5 essais passés aux visiteurs, dont une réalisation du revenant Nemani Nadolo. Pour entretenir l'espoir d'une qualification en phase finale - 8 points séparent encore le MHR du Top 6.

Enfin, pas de bonus, mais une réaction là aussi pour Pau au Hameau, où la Section domine Agen (27-17) pour a priori écarter le spectre de la relégation. Mowen, Stanley et Pinto, pour sa première titularisation en Top 14 sont les marqueurs du soir. Les Béarnais prennent 8 points d'avance sur le SUA, premier non relégable.