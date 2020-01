Toulouse : Zack Holmes suspendu quatre semaines

Coup dur pour le Stade Toulousain ! Alors que le Tournoi des 6 Nations approche et qu’il va être privé de nombreux internationaux, le club champion de France va également devoir se passer des services de Zack Holmes jusqu’à la mi-février. L’ouvreur australien de 29 ans a effet écopé de quatre semaines de suspension suite à son placage dangereux sur Tiernan O'Halloran samedi sur le terrain du Connacht lors de la 5eme journée de Champions Cup (victoire 21-7 des Rouge et Noir). L’ancien Rochelais manquera donc le dernier match de poules de Champions Cup contre Gloucester ce dimanche, puis les rencontres de Top 14 contre Bordeaux-Bègles le 26 janvier et au Racing 92 le 16 février. Cette saison, Holmes a disputé quinze matchs avec Toulouse, toutes compétitions confondues, pour 82 points marqués.