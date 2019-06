Toulouse: Une charnière Ramos-Dupont contre La Rochelle

Antoine Dupont et Thomas Ramos, respectivement préférés à Sébastien Bézy et Zack Holmes, seront titulaires et composeront la charnière du Stade Toulousain lors de la première demi-finale du Top 14 qui opposera samedi, au Matmut Atlantique de Bordeaux (21h), le leader de la saison régulière au Stade Rochelais. On notera également la présence forcément attendue au coup d'envoi de l'inévitable Cheslin Kolbe à l'arrière, mais aussi au centre, et c'est plutôt une surprise, de Pita Ahki aux dépens d'un Romain Ntamack. Ce dernier au moins prendra place sur le banc au côté de Bézy - ils seront les 2 seuls trois-quarts parmi les remplaçants aux côtés de 5 avants - quand Holmes, lui, n'apparaît même pas dans le groupe.

Dans un paquet d'avants emmené par le capitaine Jerome Kaino, la 2e ligne sera l'association de Iosefa Tekori et Richie Arnold.