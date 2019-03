Toulouse: Un match pour l'histoire à Paris

S'il parvient à ne pas s'incliner ce dimanche, à Jean-Bouin (17h), dans le Classico face au Stade Français, qui viendra clôturer la 18e journée du Top 14, le Stade Toulousain entrera alors dans l'histoire du Top 14 en devenant la première équipe de l'élite à enchaîner 12 matches sans défaite. Les joueurs d'Ugo Mola, qui n'ont plus été battus depuis le 29 septembre dernier et un revers à domicile face à Castres (22-26), restent en effet sur 10 victoires et un nul (contre Clermont). Les joueues de la Ville Rose ont pour l'heure égalé La Rochelle (2016-2017, 10 victoires et un nul) et leurs prédécesseurs (2011-2012, 10 victoires et un nul ; 2008-2009, 11 victoires).

Pour autant, cette invincibilité n'est pas une obsession pour les Toulousains, à l'image de leur coach interrogé sur le sujet cette semaine en conférence de presse : "Pour moi, les records, c’est pour les livres. Franchement, je ne pense pas qu’on va démarrer notre match en pensant que le record d’invincibilité est à battre. Ça, ce sont les constats que l'on fait quand on ouvre l'album photos ou qu'on parle avec nos enfants ou petits-enfants."