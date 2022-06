Toulouse : Suspension réduite pour Faumuina en échange d'une formation

#Discipline

Faumuina fait comme Tekori

Charlie Faumuina pourrait bien aider Toulouse en cas de demi-finale du Top 14. Exclu dès la 18eme minute lors du déplacement des Rouge-et-Noir à Brive le 21 mai dernier dans le cadre de la 25eme journée, le pilier néo-zélandais a vu la Commission de Discipline de la Ligue Nationale de Rugby le suspendre pour trois semaines. Une décision qui vient sanctionner un « jeu dangereux dans un ruck ou un maul », plus précisément un « joueur chargeant dans un ruck ou un maul ». Alors qu’un suspension de six semaines avait été initialement retenue, la Commission de Discipline a pris en compte des circonstances atténuantes, notamment les remords exprimés, et a finalement réduit de moitié cette sanction. Dans ce cas de figure, Charlie Faumuina ne pourrait rejouer cette saison qu’à la seule condition que son club atteigne la finale du Top 14.Toutefois, le joueur de 35 ans a décidé de faire jouer les règlements de World Rugby avec l’espoir de retrouver les terrains plus tôt, c’est-à-dire pour les demi-finales du championnat de France. En effet, à l’image de son coéquipier Iosefa Tekori en octobre dernier, Charlie Faumuina a décidé de recourir au « Head Contact Process » mis en place par World Rugby afin d’atténuer un peu plus la sanction. Autrement dit, le pilier toulousain va devoir se soumettre à un atelier d’entraînement spécifique au plaquage afin de corriger sa technique et d’être moins enclin à commettre le type de faute ayant provoqué sa suspension. Si ce protocole est validé par World Rugby, Charlie Faumuina ne sera plus suspendu pour trois semaines mais seulement deux. Le natif d’Auckland pourrait ainsi renforcer la première ligne de son club dans l’éventualité d’une demi-finale.