Toulouse : Suspension officiellement réduite pour Faumuina

C’est une nouvelle qu’Ugo Mola a dû recevoir favorablement. Le 21 mai dernier, à l’occasion du match de la 25eme journée du Top 14 et un déplacement à Brive, Charlie Faumuina a écopé d’un carton rouge dès la 18eme minute en raison d’un déblayage au sol dangereux sur Luka Japaridze. En conséquence, le pilier néo-zélandais s’est présenté devant la Commission de Discipline de la Ligue Nationale de rugby (LNR). Initialement suspendu pour une durée de six semaines, Charlie Faumuina a exprimé des regrets vis-à-vis de son geste. Une reconnaissance de culpabilité qui lui a permis de voir sa sanction divisée de moitié. En conséquence, le pilier ne pouvait pas être disponible avant une éventuelle finale du Top 14. Or, afin de réduire plus encore cette sanction, les dirigeants toulousains ont décidé d’activer le « Head Contact Process » auprès de World Rugby.

Faumuina requalifié une semaine plus tôt

Suspendu à l’occasion de la large victoire face à Biarritz en conclusion de la saison régulière puis lors du barrage remporté face à La Rochelle, Charlie Faumuina pourra être aligné ce vendredi à l’Allianz Riviera de Nice pour la demi-finale du Top 14 opposant le tenant du titre à Castres. En effet, le pilier toulousain s’est plié aux obligations que le « Head Contact Process » impose. Un dispositif mis en place par World Rugby qui « permet à tout joueur ayant été sanctionné d'un carton rouge de demander à l'organe disciplinaire à ce que la dernière semaine de sa suspension soit remplacée par la mise en place d'un atelier d'entraînement portant sur la technique de plaquage ou sur un atelier qui soit en lien avec le geste technique défectueux », précise la LNR dans un communiqué. De cette façon, Charlie Faumuina voit sa suspension initiale passer de trois à deux semaines, lui permettant d’être à nouveau qualifié.