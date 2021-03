Toulouse : Saison terminée pour Guitoune

Toulouse n'avait pas besoin de ça !



Toutes nos pensées pour notre Soso’ suite à sa blessure lors de #STMHR 🙌🏻@SoGuitoune, bon rétablissement ! Toute la #FamilleST est avec toi ❤️🖤 https://t.co/xv6MiXgPwl

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) March 29, 2021

Gravement blessé au genou gauche samedi dernier lors de la défaite de son équipe à domicile contre Montpellier (29-16),que redoutait l'entraîneur des Rouge et Noir Hugo Mola tout de suite après la rencontre. « Je suis déçu mais surtout inquiet parce que nous y laissons encore des plumes sur les lignes arrières en perdant Sofiane Guitoune, apparemment assez gravement. C’est le genou, ce qui est embêtant au regard de notre nombre de centres disponibles et puis de nos trois-quarts. Mais bon, écoutez, c’est comme ça, nous avons connu d’autres périodes où c’était compliqué », pestait à chaud l'ancien joueur du club, sans se faire réellement d'illusion sur le verdict.Mola avait vu juste, et« Dans la vie, soit tu tournes le dos à tes problèmes, soit tu les affrontes. Comme toujours, je vais me battre », assure le joueur sur les réseaux sociaux, où il semble déjà relativiser, en atteste le hashtag #cestlavie associé à la publication de celui qui avait disputé 15 matchs cette saison avec Toulouse (13 comme titulaire) et marqué trois essais. Un coup très dur quoi qu'il en soit pour le trois-quarts centre des Rouge et Noir comme pour son club, toujours leader du Top 14 malgré cette défaite dans l'Hérault, alors que se profilent les 8emes de finale de Champions Cup, avecGuitoune manquera beaucoup à son équipe sur cette partie, comme il manquera assurément énormément lors des suivantes.