Toulouse : Retour à l’entraînement pour Ntamack et Ramos

C’est une nouvelle que Fabien Galthié a sans doute dû apprécier. En effet, à l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi, Ugo Mola a confirmé le retour à l’entraînement de son demi d’ouverture international Romain Ntamack. Absent depuis la fin du mois de décembre en raison d’une double fracture à la mâchoire occasionnée par un choc lors de la rencontre du Stade Toulousain face à Bordeaux-Bègles le 27 décembre dernier, le fils d’Emile Ntamack a retrouvé le groupe professionnel du club de Haute-Garonne ce mercredi. Une reprise de l’activité qui devrait permettre au demi d’ouverture titulaire en Bleu depuis l’arrivée de Fabien Galthié à la tête du XV de France de retrouver la sélection avant la conclusion du Tournoi des 6 Nations le 20 mars prochain, avec une rencontre face au pays de Galles. Une bonne nouvelle pour le staff du XV de France qui n’est pas la seule provenant de Toulouse.

Du positif pour Ramos, moins pour Cros

En effet, absent pour le début du Tournoi des 6 Nations en raison d’une pubalgie et suppléé par Brice Dulin face à l’Italie et fort probablement face à l’Irlande le week-end prochain, Thomas Ramos a également fait son retour à l’entraînement. Le joueur aux quatorze sélections sous le maillot du XV de France devrait également être à même de retrouver le groupe France avant la fin du Tournoi. Un objectif qui pourrait être plus difficile à tenir pour François Cros. Se ressentant toujours d’un pied, le troisième-ligne n’a pas pris place dans la liste des 31 joueurs retenus par Fabien Galthié. « La guérison de son pied prend un petit peu plus de temps que prévu, mais on espère qu’il puisse réintégrer le groupe assez rapidement », a ainsi déclaré Ugo Mola en conférence de presse, des propos recueillis par le quotidien Le Figaro. Une absence qui devrait ainsi permettre au Lyonnais Dylan Cretin de conserver sa place de titulaire aux côtés de Grégory Alldritt et Charles Ollivon en vu du match à Dublin ce dimanche.