Toulouse : Retour à l'entraînement pour le groupe professionnel

Le match face à Pau aura bien lieu

Le Stade Toulousain va pouvoir reprendre la compétition. Alors que deux membres de l’effectif du club ont été testés positifs au coronavirus mardi puis jeudi dernier, l’ensemble du groupe a été placé à l’isolement, les entraînements ont été immédiatement suspendus et le match de la 15eme journée du Top 14 à La Rochelle a été reporté à une date ultérieure afin de limiter les risques de propagation du virus. Comme l’exige le protocole mis en place par la Ligue Nationale de rugby, l’ensemble des joueurs du Stade Toulousain a dû se plier à des tests de dépistage régulier, dont une vague a été organisée ce lundi, sept jours après le dernier match disputé face à Agen. Selon une information de France Bleu Occitanie, l’ensemble de ces tests n’ont pas permis de mettre en évidence de nouveaux cas de coronavirus au sein du club de Haute-Garonne.Le staff médical du Stade Toulousain a alors immédiatement transmis les résultats de ces tests à la Ligue Nationale de rugby. La commission médicale de la LNR a ainsi pu officiellement autoriser la reprise des entraînements collectifs. Ugo Mola et son staff ont ainsi prévenu leurs joueurs qu’une séance est d’ores-et-déjà prévue pour ce jeudi. Les Toulousains pourront ainsi préparer aussi bien que possible leur match face à Pau, prévu ce vendredi en ouverture de la 16eme journée du Top 14, et leur marche en avant. En effet, avant le report du match face au Stade Rochelais, les Rouge-et-Noir restaient sur sept victoires de rang en championnat et même dix matchs sans défaites toutes compétitions confondues, depuis leur défaite sur la pelouse du Stade Français Paris le 1er novembre dernier avec une équipe profondément remaniée et rajeunie.