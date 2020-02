Toulouse : Prolongation de contrat jusqu'en 2023 pour Mauvaka

I COMMUNIQUE OFFICIEL I Le club est heureux d’annoncer la prolongation de contrat du talonneur Peato #Mauvaka !

Ce dernier, dont le contrat expirait à la fin de la saison 2019-2020, a prolongé aujourd’hui son engagement avec le Stade Toulousain de 3 saisons supplémentaires ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/aRlPRmpo3V

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) February 14, 2020

Peato Mauvaka n’est pas près de changer de club. Le talonneur international français (3 sélections), qui a fait partie de la sélection présente au Japon lors de la Coupe du Monde, a prolongé son contrat avec les champions de France en titre pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2023. Natif de Nouméa, le joueur de 23 ans a fait ses classes au sein du centre de formation du Stade Toulousain avant de s’imposer dans l’effectif aux côtés des frères Marchand au poste de talonneur.Pour le président du club rouge et noir, cette prolongation d’un pur produit du club est un signe de son ambition toujours grandissante. « Peato est un joueur prometteur, de grande qualité et extrêmement attachant. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur sa présence dans l’effectif jusqu’en 2023 et espérons lui permettre de connaître de grands moments, en l’accompagnant jusqu’à la Coupe du Monde en France, a déclaré Didier Lacroix dans un communiqué. Je suis convaincu que son apport, sur le terrain autant qu’en dehors, nous permettra d’atteindre nos objectifs les plus ambitieux et aura valeur d’exemplarité pour les jeunes générations. »