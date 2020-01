Toulouse : Prolongation de contrat d'un an pour Jerome Kaino

L’information avait circulé dans le courant du mois de décembre, Canal+ l’a confirmée ce samedi. L’ancien All Black Jerone Kaino n’est pas décidé à quitter le Stade Toulousain. Le joueur de 36 ans, deux fois champion du monde avec la Nouvelle-Zélande, a parafé un contrat le liant au club sacré champion de France la saison passée pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2021. Une décision qui n’est pas surprenante puisque dans un entretien accordé à RMC Sport en décembre dernier, Jerome Kaino avait fait comprendre que rester dans la « Ville Rose » était une idée qu’il « adorait ».« J’apprécie ma période à Toulouse. Mon corps se sent bien. J’aime l’environnement, j’aime le club. Donc, pourquoi pas, avait alors confié le Néo-Zélandais. Si le Stade Toulousain veut que je reste plus longtemps, j’adorerai rester. Ma famille se sent bien ici, donc 'pourquoi pas'. » Une prolongation de contrat qui vient s’ajouter à celles d’Alban Placines, Cyril Baille, François Cros ou encore Antoine Dupont.