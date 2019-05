Toulouse premier, l'UBB hors-course

Le Stade Toulousain a renversé Bordeaux-Bègles (36-43), ce dimanche lors de la 25e et avant-dernière journée du Top 14. L'UBB, qui avait besoin d'une victoire pour espérer disputer les barrages, menait pourtant 36-7 à la pause...

Tilsley (8e, 29e et 40e), Pélissié (24e) et Ravai (37e) avaient mis les Girondins dans les meilleures dispositions mais Tekori (12e), Marchand (45e), Bonneval (52e et 74e ) et Ramos (57e et 66e) ont forcé le destin. Le club haut-garonnais s'assure de terminer la saison à la première place du classement. L'Union ne peut plus atteindre le top 6.