Toulouse : Plusieurs semaines d'absence pour Ntamack

C’est une image qui a préoccupé autant le staff toulousain que Fabien Galthié. Ce dimanche, à la 26eme minute de la rencontre opposant Toulouse à Toulon en clôture de la 2eme journée du Top 14, Romain Ntamack a été contraint de céder sa place sur blessure. En effet, le demi d’ouverture international s’est blessé à la cheville droite à la suite d’un contact avec l’ailier toulonnais Jiuta Wainiqolo dans un ruck. Avec l’aide du staff médical du Stade Toulousain, le joueur de 23 ans a quitté la pelouse du Stade Ernest-Wallon, Melvyn Jaminet entrant alors en jeu pour prendre sa place. Quelques minutes après la conclusion de la rencontre remportée avec le bonus offensif par Toulouse (28-8), Clément Poitrenaud a confié face à la presse que Romain Ntamack souffrait d’une « petite entorse à la cheville, pas trop importante à priori ».

Toulouse devra composer sans Ntamack

Toutefois, les premiers examens effectués par le demi d’ouverture toulousain sont un peu moins optimistes. En effet, selon les informations de RMC Sport, Romain Ntamack souffre d’une « entorse tibio-fibulaire » au niveau de l’articulation de la cheville droite. Une blessure qui va écarter le joueur aux 28 sélections sous le maillot du XV de France pour une durée longue de trois à cinq semaines. Il est donc acquis que fils d’Emile Ntamack ne pourra pas être aligné le week-end prochain pour le déplacement à Pau, mais également lors des deux journées de Top 14 suivantes, qui verront l’ancien champion de France recevoir le Racing 92 et se déplacer sur la pelouse du tenant du titre Montpellier. Un retour peut être espéré pour le début du mois d’octobre et la réception de Clermont dans le cadre de la 8eme journée. Une absence limitée qui ne devrait pas remettre en cause la présence de Romain Ntamack dans le groupe sélectionné par Fabien Galthié pour la tournée automnale.