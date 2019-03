Toulouse passe le cap

Quel coup de force ! A la poursuite d'un record historique du Top 14, Toulouse a rempli son objectif tout en ajoutant la manière. Le Stade Toulousain a remporté le classique chez le Stade Français (9-28), ce dimanche lors du choc de la 18e journée. Un succès bonifié du leader du classement qui frappe fort en signant un 12e match consécutif sans défaite. Soit la plus belle série d'invincibilité dans l'histoire du championnat.

Un record conquis par Galan (12e), Tauzin (20e), Faasalele (70e) et Lebel (77e), auteurs des quatre essais des visiteurs face à des Parisiens, incapables d'aller derrière la ligne. La faute à une défense de fer des Toulousains. Bon dans le jeu, Holmes a même laissé quantité de points au pied. Irrésistibles ces dernières semaines, les joueurs d'Ugo Mola n'ont plus été battus depuis le 29 septembre dernier et un revers à domicile face à Castres (22-26). Ils restent maintenant sur 11 victoires et un nul (contre Clermont). Au classement, le club haut-garonnais s'échappe avec sept points d'avance sur son dauphin, l'ASM, quand Paris reste huitième à deux points de la sixième place.

"En première mi-temps, on a vu qu'ils nous posaient beaucoup de problèmes, a réagit Sébastien Bézy au micro de Canal+. On n'arrivait pas trop à sortir de notre camp. En deuxième mi-temps, on a réussi à jouer plus dans l'avancée, c'était beaucoup plus facile mais c'était un match très difficile ce soir." Pas assez visiblement pour empêcher la machine toulousaine de signer ce record. Mais ce Stade n'entend pas s'en contenter. "Ça ne veut rien dire, le but est de gagner le championnat. On est pas trop mal pour l'instant mais il reste beaucoup de matches." Seule la vérité de la phase finale comptera à l'issue de la saison.