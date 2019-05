Toulouse passe 13 essais à Pau !

Le Stade Toulousain a atomisé la Section Palloise (83-6), ce samedi lors de la 24e journée du Top 14. En passant 13 essais à Pau, le leader du championnat conforte sa première place et établit le record d'essais inscrits en un match cette saison.

Pas moins de 11 marqueurs différents ont participé à la fête. Médard (12e), Kolbe (16e et 55e), Guitoune (28e), Huget (30), Tolofua (34e), Ahki (40e), Ramos (45e et 76e), Dupont (50e), Marchand (63e), Bézy (69e) et Galan (80e) ont, évidemment, apporté le point de bonus offensif au club haut-garonnais.