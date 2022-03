Toulouse : Ntamack va prolonger, c'est plus compliqué pour Ramos

L'ombre de Jaminet...

Prolongation en vue pour Ntamack, dossier plus compliqué en ce qui concerne Ramos ? Si l'on en croit les informations parues mardi dans les colonnes de La Dépêche du Midi,Au même titre que d'autres cadres des Rouge et Noir et eux aussi internationaux Antoine Dupont (désormais lié jusqu'en 2027), Cyril Baille (2027), Julien Marchand (2028) et François Cros (2027), qui ont tous prolongé récemment leur bail dans la Ville Rose,Un dossier d'autant plus facile à boucler, rappellent nos confrères, que le fils d'Emile et partenaire de Dupont en charnière chez le champion de France et d'Europe comme sous le maillot bleu ne se voit pas pour le moment quitter Toulouse, où il se sent bien, pour un autre club. Une très bonne nouvelle pour Didier Lacroix, qui n'a donc eu aucun mal à convaincre le natif de la ville à s'inscrire sur la durée avec son club de toujours.Rien n'est encore officiel. Toutefois, le président du Stade toulousain assure que c'est comme si c'était fait.Là aussi, Toulouse et son homme fort souhaitent voir le joueur parapher un nouveau contrat. L'arrière international semble moins chaud que ses dirigeants pour le moment, alors que. "Si demain matin, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet sont au Stade toulousain, Ramos jouera et pas encore Jaminet parce que Thomas a l’expérience avec Toulouse", assure toutefois Didier Lacroix, rappelant que la balle est dans le camp du premier, sauf s'il la laisse échapper. "Si Thomas Ramos avait prolongé, peut-être que… C’est le premier qui dégaine." Ramos, sous contrat jusqu'en 2023, est prévenu.