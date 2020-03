Toulouse : Ntamack au repos forcé

On ne reverra pas Romain Ntamack sur les terrains avant fin mars ou début avril ! L’ouvreur international de 20 ans sera en effet absent pendant trois semaines, après sa commotion cérébrale subie ce dimanche lors de la défaite du XV de France en Ecosse (28-17) lors de la 4eme journée du Tournoi des 6 Nations. Le Toulousain était sorti dès la 8eme minute de jeu après un choc à la tête avec Sam Johnson et n’avait pas pu revenir en jeu car il n’a pas satisfait aux tests du protocole commotion. Cette absence de trois semaines n’est pas imposée par World Rugby mais par la Ligue nationale de rugby, qui prévoit que si un joueur a subi deux commotions en un an, il doit s’arrêter « trois semaines avec un minimum incompressible de deux week-ends sans match. » Or, Romain Ntamack avait déjà subi une commotion le 1er avril 2019 contre Castres. Il manquera donc le match Toulouse – Lyon du 21 mars et pourrait faire son retour le 28 contre Agen, ou pour le quart de finale de Champions Cup contre l’Ulster le 5 avril.