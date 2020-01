Toulouse : Mola aura bien une solution pour le poste de demi d'ouverture

Ugo Mola va pouvoir souffler. Alors qu’il ne peut pas compter sur Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos, sélectionnés avec le XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations, mais également de Zack Holmes, suspendu à la suite du carton rouge reçu en Champions Cup, l’entraîneur du Stade Toulousain faisait face à un dilemme au poste de demi d’ouverture. Le technicien devait choisir entre un néophyte à cette position, Tristan Tedder, ou bien à un joueur qui n’a pas évolué dans un tel rôle depuis plus de cinq ans, Sébastien Bézy. Heureusement pour lui, Ugo Mola devrait recevoir dans les jours à venir de l’aide en provenance... du XV de France.

Ramos va enlever une épine du pied de son entraîneur

En effet, selon une information dévoilée par le quotidien L’Equipe, le staff des Bleus va libérer quatorze des 42 joueurs actuellement en stage de préparation à Nice pour qu’ils puissent jouer avec leurs clubs le week-end prochain. Parmi ces joueurs, il devrait y avoir Thomas Ramos qui, ainsi, pourra prendre part au match entre son équipe et Bordeaux-Bègles, ce dimanche en clôture de la 14eme journée du Top 14, avant de retourner à Nice pour finir la préparation du prochain Tournoi des 6 Nations. Ugo Mola devrait donc titulariser son habituel arrière avec le numéro 10 dans le dos, ce qu’il a déjà fait par le passé et notamment à l’occasion de la dernière finale du championnat, remportée par le Stade Toulousain aux dépens de Clermont. A cela devrait également s’ajouter la charge de buteur titulaire.