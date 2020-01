Toulouse : Moins grave que prévu pour Aldegheri ?

Moins grave que prévu pour Dorian Aldegheri. Après que le pilier droit de Toulouse s'est de nouveau blessé au genou droit, dimanche lors de la large victoire de son équipe en Champions Cup contre Gloucester (35-14), le club de la Ville Rose redoutait une nouvelle rupture des ligaments croisés pour celui qui avait manqué la dernière Coupe du Monde pour cette raison (il s'était blessé gravement lors du dernier Tournoi des 6 Nations). Finalement, bonne nouvelle pour Toulouse et l'international français remplacé dimanche par le Castrais Wilfrid Hounkpatin parmi les 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations : sa blessure est beaucoup moins importante que ne le craignait le camp toulousain, d'autant que le joueur avait rejoint le banc de touche en pleurs.

Aldegheri de retour pour le quart de finale contre l'Ulster ?

Aldegheri a en effet passé lundi des examens « plutôt rassurants », nous apprend l'AFP lundi. Le pilier droit, qui ne souffrirait donc pas cette fois d'une rupture des ligaments, pourrait même retrouver les terrains d'ici six semaines. « On attend quarante-huit heures avant de pouvoir se prononcer plus précisément sur la durée de son indisponibilité », précise toutefois la source proche du club citée par l'agence de presse. Si Aldegheri devrait être absent beaucoup moins longtemps que l'on ne pouvait le penser à chaud dimanche, il manquera toutefois le Tournoi. En revanche, il y a désormais de fortes chances pour que le Toulousain soit de la partie en avril prochain pour le quart de finale de Champions Cup face aux Irlandais de l'Ulster. Et c'est déjà beaucoup.