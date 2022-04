Toulouse : Médard va mettre un terme à sa carrière

Médard : « Je ne regrette rien »

Maxime Médard a fait son choix. En janvier dernier, Ugo Mola a confié qu’une réflexion était en cours concernant l’avenir de l’ailier ou arrière international, âgé de 35 ans. Mais, alors qu’il va conclure en juin prochain sa 18eme saison au sein de l’effectif du Stade Toulousain, celui qui est surnommé « Wolverine » a annoncé que sa carrière professionnelle est dans sa dernière ligne droite. « Je suis là pour vous annoncer qu’une page se tourne pour moi, a déclaré Maxime Médard dans une vidéo qu’il a publié sur son compte Twitter officiel. J’ai pris la décision d’arrêter à la fin de cette saison ma carrière. » Saluant ses éducateurs, les différents staffs avec lesquels il a pu collaborer depuis 2004, ses coéquipiers tant à Toulouse qu’en équipe de France mais également de sa famille, le natif de Toulouse a surtout eu un mot pour son club de toujours. « Je vais parler du Stade Toulousain, qui ne serait pas ce qu’il est sans toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de ce club, a-t-il confié. Aussi une pensée forte pour les bénévoles et les supporters. »Une carrière qui a été faite de « moments de bonheur avec le Stade Toulousain et l’équipe de France » mais également de « moments de doute aussi, des victoires, des défaites ». « En tout cas, je ne regrette rien », a affirmé Maxime Médard. Cinq fois champion de France et trois fois vainqueur de la Champions Cup avec Toulouse, l'ailier ou arrière international a sans doute vécu son plus grand moment sous le maillot du XV de France restera la finale de la Coupe du Monde 2011 face à la Nouvelle-Zélande. « Aujourd’hui, je démarre un nouveau chapitre, forcément sur d’autres terrains. J’ai souvent été curieux et passionné. Je veux rester engagé et transmettre tout ce que le sport m’a donné, a conclu le futur retraité. Je veux transmettre mon énergie, transmettre aussi ma détermination dans des projets qui me parlent et qui me ressemblent. » Mais, avant de raccrocher définitivement les crampons, Maxime Médard voudra terminer sa carrière sur une bonne note, que ce soit en Top 14 mais également en Champions Cup.